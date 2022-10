TSB Gmünd: 29:24 beim HC Neuenbürg

Foto: Schoch

Ein überragender Torwart Daniel Mühleisen ebnet dem Handball-​Oberligisten TSB Gmünd den Weg zum vierten Sieg in Folge. Mit 29:24 (16:11) setzte sich der TSB beim Spitzenteam HC Neuenbürg durch.

Sonntag, 16. Oktober 2022

Alex Vogt

Vor drei Wochen hielt der TSB-​Stammkeeper zwar das überraschende 30:29 in Konstanz fest, aber dennoch kündigte er an, noch mehr Bälle halten zu wollen. In Neuenbürg avancierte der 25-​jährige Daniel Mühleisen mit 16 Paraden – darunter vier gehaltene Siebenmeter – erneut zum Matchwinner.

Nicht nur Daniel Mühleisen hat seinen Worten Taten folgen lassen, vielmehr bot das gesamte Gmünder Team die bislang beste Leistung in der Saison. Den vierten Sieg in Folge verdankte der TSB auch seiner hervorragend eingestellten Abwehr rund um Stephan Mühleisen, Andreas Maier und Nicola Rascher.







