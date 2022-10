Anton Lebersorger: Koch aus Degenfeld bei San Pellegrino Young Chef Academy

Foto: Marco Limpold City Press GmbH Bildagentur

Beim Wettbewerb der San Pellegrino Young Chef Academy treten die talentiertesten Nachwuchsköche gegeneinander an. Einer von ihnen ist Anton Lebersorger, der im heimischen Degenfeld schon früh erste Küchenerfahrungen sammelte.

Montag, 17. Oktober 2022

Sarah Fleischer

Lebersorgers Eltern führen die Egentalhütte in Degenfeld - dort geht es bodenständig schwäbisch zu, so ganz anders als in den Küchen der Sternerestaurants. Und doch begann genau hier Lebersorgers Leidenschaft fürs Kochen. „Am Anfang habe ich noch meinem Vater am Tresen ausgeholfen, so in der achten Klasse etwa“, erinnert sich der 25-​Jährige. „Irgendwann habe ich mich dann aber eher für das interessiert, was meine Mutter in der Küche macht.“