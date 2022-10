Erlebniswanderung am 23. Oktober: Entdecke die junge Rems

Am Sonntag, 23. Oktober, veranstalten die Gemeinden Essingen, Mögglingen und Böbingen erstmals zusammen einen Erlebniswandertag unter dem Motto „Entdecke die junge Rems“. Die Wanderroute wurde von den beteiligten Gemeinden und den betreffenden Ortsgruppen des Schwäbischen Albvereins ausgearbeitet.

Beginn ist am Sonntagmorgen, 23. Oktober, um 10 Uhr mit einem Gottesdienst im Essinger Schlosspark. Danach gibt es ein kleines Frühstück, und gegen 11 Uhr setzen sich die Wanderfreunde in Bewegung. Die Mittagspause findet in Mögglingen statt. Abschluss ist am Nachmittag in Böbingen.







