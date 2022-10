Mutlangen: Viertes Jugendforum mit Silent Party

Foto: Gerd Altmann auf Pixabay

Am kommenden Samstag, 22. Oktober, steigt die vierte Auflage des Mutlanger Jugendforums. Es gibt Workshops zur Nachhaltigkeit, politische Debatten und am Abend wird ausgelassen gefeiert. Doch dabei soll es nicht einmal laut werden.

Montag, 17. Oktober 2022

Alexander Gässler

Was beim Jugendforum geplant ist und wie bei einer Silent Party gefeiert wird, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



Rund 600 Jugendliche haben in diesen Tagen Post bekommen. Gemeinde und Jugendbeirat laden sie ein zum vierten Mutlanger Jugendforum. Und zu einer Party, die es in der Art nicht so oft in der Region gibt, wie Jugendrat Robin Kucher sagt. Drei DJs legen im Mutlanger Forum auf – Musik der 80er und 90er Jahre, Techno und House sowie aktuelle Hits. Und die Nachbarn bekommen davon im besten Fall gar nichts mit.

