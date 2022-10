TV Wetzgau: Philipp Steeb gewinnt den STB-​Schüler-​Pokal

Foto: TVW

Mit noch etwas Luft nach oben an den einzelnen Geräten hat sich Nachwuchsturner Philipp Steeb vom TV Wetzgau in Rheinau an der deutsch-​französischen Grenze den STB-​Schüler-​Pokal gesichert. Die Bronzemedaille ging an seinen Vereinskameraden Kimi Köhnlein.

Montag, 17. Oktober 2022

Alex Vogt

Der Schüler-​Pokal des Schwäbischen Turnerbundes bildet traditionell den Auftakt der zweiten Wettkampf-​Jahreshälfte der deutschen Nachwuchsturner – als erste Standortbestimmung auf dem Weg zum Deutschland-​Pokal, der in diesem Jahr in Cottbus stattfindet.

Mit insgesamt 67,75 Punkten holte sich der 14-​jährige Philipp Steeb den Sieg. Köhnlein wurde Dritter mit 63,15 Punkten.







Mehr zu den Ergebnissen der beiden TVW-​Nachwuchsturner an den einzelnen Geräten und was TVW-​Trainer Paul Schneider dazu gesagt hat, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 18. Oktober.



