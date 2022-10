Ostalb: Leitender Pfarrer vom Dienst freigestellt

Foto: Ri Butov auf Pixabay

Dem katholischen Geistlichen aus dem Dekanat Ostalb werden „Grenzverletzungen“ vorgeworfen. Die Diözese prüft die Vorwürfe.

Dienstag, 18. Oktober 2022

Alexander Gässler

1 Minute 0 Sekunden Lesedauer



Bischof Gebhard Fürst hat den Leitenden Pfarrer einer Seelsorgeeinheit im Dekanat Ostalb vorerst vom Dienst freigestellt. Das geht aus einer Mitteilung der Diözese Rottenburg-​Stuttgart hervor. Darin heißt es: Gegen den Pfarrer gebe es Vorwürfe wegen Übergriffigkeit und Grenzverletzungen.







Vorgetragen hätten diese Beschuldigungen Ministrantinnen und Ministranten aus den drei Kirchengemeinden der Seelsorgeeinheit in einem Brief an den Leiter Pastorales Personal der Diözese, Holger Winterholer. Dieser sei am Montag zu Gesprächen und zum Austausch mit den Pastoralteams, den Vorsitzenden und den Oberministrantinnen und –ministranten in die Seelsorgeeinheit gereist.







Dabei solle auch die Frage erörtert werden, wie es vor Ort weitergehen könne. Erste Betroffenen-​Befragungen durch einen vom Bischof beauftragten Juristen des Offizialates haben laut der Pressemitteilung ebenfalls bereits stattgefunden.







Dekan Robert Kloker hat die Gläubigen beim Gemeindefest am Sonntag über die Freistellung ihres Pfarrers informiert. Dieser darf bis auf weiteres keine priesterlichen und pastoralen Dienste übernehmen und auch keine Gottesdienste feiern.







Seinen Aufenthalt hat der Pfarrer, wie es weiter heißt, außerhalb der Seelsorgeeinheit genommen. Die Diözesanleitung sei dort mit ihm in Kontakt und wolle alles tun, um die im Raum stehenden Vorwürfe gründlich aufzuklären.







Die Diözese Rottenburg-​Stuttgart umfasst mit ihren 1020 Kirchengemeinden und gut 1,7 Millionen Mitgliedern den württembergischen Landesteil und ist bundesweit die drittgrößte Diözese. Unter ihrem Dach leisten 24.000 Haupt– und 170.000 Ehrenamtliche ihren Dienst für die Menschen.

