Warum sich ein Ausflug nach Welzheim lohnt

Welzheim ist der aktuelle Schauort der Rems-​Zeitung. Die Stadt wartet mit zahlreichen interessanten Ausflugszielen auf. So gibt es mitten in der Stadt ein Museumsdorf, und das in Teilen wieder aufgebaute Ostkastell erinnert an die Römerzeit. Auch für Eisenbahnfreunde ist die Stadt interessant.

Dienstag, 18. Oktober 2022

Franz Graser

Die Museumslandschaft in und rund um Welzheim ist außergewöhnlichich vielfältig und lebendig. Sie lädt alle Generationen zu einem spannenden Entdeck-​mal-​Ausflug ein. Im Archäologischen Park Ostkastell gestalten die Limes-​Cicerones Zeitreisen zurück in die antike Vergangenheit. Im Museum Welzheim wird alte Handwerks– oder Brotbackkunst demonstriert. Währenddessen dampft oder dieselt die historische Schwäbische Waldbahn durch den idyllischen Tannwald.



