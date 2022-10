Neues Fahrzeug für Gemeindebauhof Schechingen

Foto: gdsch

2021 musste der John Deere Traktor des Schechinger Bauhofs altersbedingt ausgemustert werden. Um die Lücke im Fuhrpark kurzfristig zu schließen, hat die Gemeinde übergangsweise einen alten LKW der Gemeinde Heuchlingen erworben. Nun ist endlich vollweriger Ersatz gefunden.

Mittwoch, 19. Oktober 2022

Sarah Fleischer

Der Gemeinderat sichtete zu diesem Zweck mehrere verschiedene fahrzueg und entschied sich letztendlich für das Schweizer Modell Meili VM 7000 der Firma Unkauf aus Abstatt. Mit Vorführrabatt beträgt der Kaufpreis für das Fahrzeug 180 000,- Euro, plus rund 45 000 Euro für Schneepflug und Salzstreuer. Am Montag übergab Außendienstmitarbeiter Bernd Gaag die Schlüssel für das Fahrzeug an Bürgermeister Stefan Jenninger. Die Mitarbeiter des Bauhofs freuten sich, ihr neues „Zugpferd“ in Empfang nehmen zu dürfen. Den Service für das Fahrzeug übernimmt die Firma Haas Maschinen aus Pommertsweiler.





