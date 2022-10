Qlocktwo schenkt dem Prediger eine Uhr

Das Unternehmen Biegert und Funk aus Schwäbisch Gmünd ist für seine Designer-​Uhren in der ganzen Welt bekannt. Nun sind sie in ihrer Heimat nicht mehr nur am Bahnhof, sondern auch im Prediger vertreten – eine Uhr wird Teil der Ausstellung „Timeless Silver“.

& Gold“, der Künstler Marco Biegert und Andreas Funk, die mittlerweile ausverkauft ist. Es handelt sich um eine mit Silber und Gold veredelte Wanduhr aus der limitierten „ Qlocktwo Creator’s Edition SilverGold“, der Künstler Marco Biegert und Andreas Funk, die mittlerweile ausverkauft ist.

Museumsleiter Dr. Max Tillmann freute sich bei der offiziellen Übergabe am Mittwoch: „Mit dieser Uhr schaffen wir eine erfolgreiche Fortschreibung unserer 150-​jährigen Geschichte der Silberprodukte.“ So ist die Uhr dann auch zentrales Element der Ausstellung „Timeless Silver“. Dr. Tillmann bezeichnete die Uhr als „Krönung der Ausstellung“





Auch Oberbürgermeister Richard Arnold bedankte sich herzlich bei den Designern: „Diese Uhr passt wunderbar zu Schwäbisch Gmünd und stellt eine große Bereicherung für die Sammlung des Prediger dar.“





Was die Uhren von Biegert und Funk so besonders macht, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.







