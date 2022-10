Schwäbisch Gmünder Akkordeonorchester trauert um Dirigent Ulrich Hieber

Die Mitglieder des Schwäbisch Gmünder Akkordeonorchesters trauern um ihren langjährigen Dirigenten Ulrich Hieber. Vor über 40 Jahren, im Jahr 1981, hatte Hieber das Orchester zusammen mit Gleichgesinnten ins Leben gerufen. In einem Nachruf des Orchesters heißt es: „Über 40 Jahre begleitete und gestaltete er die Geschicke des Vereins maßgeblich mit der ihm eigenen unermüdlichen Hingabe. Unzählig sind seine Verdienste als Dirigent und musikalischer Leiter, Arrangeur, Motivator, Impulsgeber, Organisator, Reiseleiter, guter Geist des SGAO.“

Ulrich Hieber galt als stilistisch höchst vielseitiger Musiker, der zahlreiche Stücke selbst arrangierte, wenn käufliches Material nicht seinen Ansprüchen genügte oder nicht erhältlich war. Diese Vielseitigkeit sei ein Markenzeichen des Akkordeonorchesters geworden, heißt es in dem Nachruf weiter: „So waren und sind die Konzerte stets geprägt von einer Einzigartigkeit hinsichtlich Programmatik und musikalischer Umsetzung.“





Die Jugend im Verein war ihm ein besonderes Anliegen. So organisierte er Konzertfahrten, unter anderem in die Gmünder Partnerstädte Antibes und Barnsley. Junge Musikerinnen und Musiker hätten auf diese Weise Gelegenheit bekommen, trotz sprachlicher Barrieren gemeinsam Konzerte zu gestalten. Dieses prägende „Wir-​Gefühl“ der musikalischen Gemeinschaft habe bei allen prägende Spuren hinterlassen. Darüber hinaus habe Ulrich Hieber das Konzertorchester unter anderem bei Auftritten in Russland und Israel auf das internationale Parkett geführt. Auch wenn Ulrich Hieber zuletzt nicht mehr selbst den Taktstock führen konnte, habe er sich stets um das Orchester gekümmert.







