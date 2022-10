TSB Gmünd: Dritter Sieg in Folge

Foto: Astavi

Der Handball-​Oberligist TSB Gmünd bezwingt den Drittliga-​Absteiger TSG Söflingen verdient mit 33:31 (16:15) und feiert angesichts von 6:2 Punkten einen nahezu perfekten Auftakt in die neue Saison.

Nach einer schwachen Anfangsphase und einem 4:6 (12. Minute) kämpfte sich der TSB in die Partie und drehte den Rückstand bis zur Pause in eine 16:15-Führung. Auch weil die Umstellung auf eine offensive Abwehrformation fruchtete.



Daniel Mühleisen war unter anderem mit zwei gehaltenen Siebenmetern der Garant dafür, dass die Gmünder auf 24:20 (42.) davonzogen. Beim 26:26 (50.) war Söflingen wieder im Rennen, doch durch schnelle Gegenstöße setzte der TSB immer wieder Nadelstiche. Wolfgang Bächle erhöhte auf 30:27 (56.), dennoch blieb es spannend bis zur letzten Minute. Nicola Rascher und Andreas Maier machten schließlich den Deckel drauf, jeweils vorbereitet vom überragenden Tom Abt.

Mit dem dritten Sieg in Folge kann der TSB nun gut gelaunt in die kurze Spielpause gehen, bevor es am 15. Oktober mit dem Auswärtsspiel beim HC Neuenbürg weitergeht.





Dass die Gmünder eine Woche nach dem 30:29-Erfolg in Konstanz erneut ein enges Spiel mit enormer Coolness zu ihren Gunsten drehten, überraschte nicht nur die 500 Zuschauer in der Gmünder Großsporthalle.„Obwohl wir letztes Jahr noch in der 3. Liga gespielt haben und im Schnitt vier Jahre älter sind, hat uns die nötige Kaltschnäuzigkeit gefehlt“, haderte Gästetrainer Tobias Klisch. Sein Gegenüber, TSB-​Coach Michael Stettner, freute sich über einen verdienten Sieg: „Aber vor allem darüber, dass wir die Leistung in Konstanz bestätigt haben anstatt immer wieder ein Auf und Ab zu haben. Das ist ganz wichtig für eine junge Mannschaft.“

