DJK Gmünd: Heimspiel gegen die FT Freiburg

Foto: Astavi

Am Samstagabend wird die FT Freiburg bei den Regionalliga-​Volleyballerinnen der DJK Gmünd zu Gast sein. Spielbeginn zwischen dem aktuellen Spitzenreiter und dem Tabellensechsten ist in der Römersporthalle in Straßdorf um 19 Uhr.

Donnerstag, 20. Oktober 2022

Alex Vogt

31 Sekunden Lesedauer



Den ersten Tabellenplatz möchte die Mannschaft von Trainer Christian Hohmann am vierten Spieltag verteidigen, beziehungsweise den nächsten Sieg einfahren. Doch vor der FT Freiburg ist man gewarnt. Denn in allen ihrer bisherigen drei Partien gingen die Freiburgerinnen in den fünften Satz, den sie zweimal gewannen – gegen Biberach und überraschend auch gegen den Ligafavoriten Ludwigsburg. Nur gegen Tübingen ging der Tiebreak mit 14:16 verloren.





Was DJK-​Trainer Christian Hohmann zur Tabellenführung und zum nächsten Gegner sagt, lesen Sie im Vorbericht von Thomas Ringhofer in der Rems-​Zeitung vom 21. Oktober.







Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



284 Aufrufe

125 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen