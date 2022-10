Gmünd: Das Woha-​Areal wird jetzt Sanierungsgebiet

Zwei weitere Altstadtquartiere werden ins Förderprogramm aufgenommen – der „Florian“ und der „Gmünder Hof“. Es winken Zuschüsse für den Abriss. Ist das die Initialzündung für die seit Jahren leerstehende Kaufhausbrache am Marktplatz?

Im Juni 2021 keimte Hoffnung auf. Damals hat die Stadtentwicklungsgesellschaft (STEG) im Gemeinderat ein „Feuerwerk an Visionen“ für das einstige Woha-​Kaufhaus gezündet. Und damals wurde bekannt, dass sich die privaten Woha-​Eigentümer für Nachnutzungen der Immobilie in Absprache mit STEG und Stadtverwaltung geeinigt hätten. Dann wurde es wieder still um die Brache.





Bis Mittwoch. Da hieß es im Bauausschuss, dass ein Architekt schon im Detail an Lösungen arbeite. „Bislang war die Zeit nicht reif“, sagte OB Richard Arnold. Jetzt warb er dafür, das Sanierungsgebiet „Alstadtquartiere“ um die Woha-​Brache zu erweitern.





Was das konkret bedeutet und mehr, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.





