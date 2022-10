Herbstkonzert des Landespolizeiorchesters im Heilig-​Kreuz-​Münster

Foto: faro

Zum 17. Mal spielte das Landespolizeiorchester in Gmünd, um mit einem Benefizkonzert Spenden für soziale Einrichtungen zu sammeln. Diesmal ging das Konzert im Heilig-​Kreuz-​Münster zugunsten des Kloster-​Hospiz der Franziskanerinnen.

Donnerstag, 20. Oktober 2022

Sarah Fleischer

Dem Vizedirigenten Arata Kojima gelang es souverän, den Auftritt seiner Polizeimusiker zu einem vollendeten Hörgenuss werden zu lassen. Als Schirmherr der Veranstaltung bedankte sich auch Oberbürgermeister Richard Arnold für die Bereitschaft, dem Kloster-​Hospiz mit einem Benefizkonzert beizustehen. Mit dem diesjährigen Herbstkonzert trage das Polizeiorchester einmal mehr den „guten Ton der Polizei“ in die Stauferstadt und in die Herzen der Menschen.

den Auftakt bildete die „Music for the Royal Fireworks“ von Händel, es folgten verschiedene Stücke von alt bis neu, darunter auch moderne Klassiker wie „What a wonderful world“. Nicht fehlen durfte auch ein „Geistliches Wort“ von Hans-​Jürgen Sabel zum Thema „Kann es in der heutigen Zeit einen Ort geben, an dem sich Himmel und Erde berühren?“





Wie Sebel diese Frage beantwortete und welches Lied zum Schluss auch die Zuschauer sangen, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



