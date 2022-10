Lions Club Limes-​Ostalb eröffnet Pop-​Up-​Store für den guten Zweck

Foto: fleisa

Schon zu Weihnachten 2021 und Ostern 2022 hatte es Pop-​up-​Stores in der Gmünder Innenstadt gegeben. Nun steht die dritte Auflage an, diesmal iniziiert vom Lions Club Limes-​Ostalb. Der Erlös geht an einen guten Zweck.

Donnerstag, 20. Oktober 2022

Sarah Fleischer

38 Sekunden Lesedauer



„Das meiste, was hier verkauft wird, ist aus Second-​Hand-​Beständen“, erklärt Gundi Mertens. Das sei also ebenfalls im Sinner der Nachhaltigkeit. Das Pop-​Up-​Projekt wird — wie schon in der Vergangenheit, von BIWAQ unterstützt, die die Räumlichkeiten vermittelten. Verkauft werden überwiegend weihnachtliche Deko-​Artikel, von Baumschmuck über Rentierfiguren bis hin zu Vasen und Tellern. Der Erlös geht an die Frauenabteilung der Wohnungslosenhilfe St. Elisabeth





In den Räumlichkeiten des ehemaligen Wäscheladen am Marktplatz 4 ist seit einigen Wochen das Impulslädle untergebracht. Nun ist dort ein Pop-​Up-​Laden eingezogen, der ebenfalls das Thema Nachhaltigkeit aufgreift, organisiert vom Lions Club

