Skimarkt der Gmünder Bergwacht: Große Börse für Wintersportartikel

Foto: RZ-​Archiv

Am Wochenende veranstaltet die Bergwacht Schwäbisch Gmünd nach zweijähriger Pause wieder den traditionellen Skimarkt. Der große Basar für Wintersportartikel findet in der Gmünder Großsporthalle in der Katharinenstraße statt. Wichtig ist dabei: Es werden nicht nur Ski, Schuhe und Wintersportbekleidung verkauft. Die Spezialisten der Bergwacht beraten darüber hinaus fachgerecht und stellen zum Beispiel Skibindungen richtig ein.

Donnerstag, 20. Oktober 2022

Franz Graser

29 Sekunden Lesedauer



Der Skimarkt beginnt am Freitag, 21. Oktober. Von 19 bis 21 Uhr werden gebrauchte Wintersportartikel in der Großsporthalle angenommen. Am Samstag, 22. Oktober, ist der Skimarkt von 9 bis 17 Uhr geöffnet, am Sonntag, 23. Oktober, von 11 bis 16 Uhr. Am Samstag ist zudem auch noch Gelegenheit, gebrauchte Artikel abzugeben.





Alles Weitere finden Sie in unserer Sonderveröffentlichung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



295 Aufrufe

117 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen