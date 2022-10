Freiflächenfotovoltaik: Deinbach will mehr tun

Foto: Sebastian Ganso auf Pixabay

Die Stadt hat zwei Potenzialflächen für Freiflächenfotovoltaikanlagen in Großdeinbach definiert. Zwei weitere sollen jetzt untersucht werden.

Freitag, 21. Oktober 2022

Alexander Gässler

34 Sekunden Lesedauer



Der Ortschaftsrat will beim Thema Erneuerbare Energien mehr tun. Also wurden in der jüngsten Ortschaftsratssitzung am Donnerstag zwei weitere Flächen empfohlen – beim kleinen Boppler zwischen Rems und Bahnlinie sowie an der alten B29 südlich von Hangendeinbach. Man wolle möglichst viele Flächen hineinnehmen, sagt Ortsvorsteher Gerd Zischka. Wie viel am Ende davon übrig bleibe, werde man sehen.





Die Verwaltung soll die vorgeschlagenen zwei Flächen nun ebenfalls detailliert untersuchen. Sie sieht bislang 11,5 Hektar südlich von Radelstetten und 1,1 Hektar westlich von Großdeinbach vor. Beide Flächen gelten als gut geeignet für Freiflächenfotovoltaik. Zischka verweist auf einen Deinbacher Vorteil – nämlich die 20-​Kilowatt-​Leitung. Der Strom müsse ja irgendwo abfließen, sagt er.





Fotovoltaik: So will Gmünd in die Offensive gehen.







Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



164 Aufrufe

139 Wörter

35 Minuten Online



Beitrag teilen