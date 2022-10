Wissen: Wie kleidet man sich am besten am kühleren Arbeitsplatz?

In der Energiekrise wird Sparsamkeit wieder zur Tugend: Der Gas– und Stromverbrauch soll gesenkt werden. Dadurch wird es auch am Arbeitsplatz kühler. Trotzdem will und soll niemand frieren — was die Kleidung in den Blickpunkt rückt: Welche Stoffe bieten den besten Kälteschutz?

Wer einen Schreibtischjob hat, bewegt sich wenig. Der Kreislauf kommt nicht auf Trab, uns wird kalt. Zumal bei geringer Raumtemperatur. Abhilfe kann bequeme Kleidung aus wärmenden Materialien sowie ein „vernünftiger Einsatz“ dieser Garderobe schaffen, rät Wolfgang Panter, Präsident des Verbands Deutscher Betriebs– und Werksärzte (VDBW).

Mehrere dünnere Lagen übereinander zu tragen sei sinnvoller als nur einen dicken Pulli: „Unterhemd, Hemd oder Bluse, Pulli, vielleicht noch eine Strickjacke: Das ist die richtige Reihenfolge“, so Panter.

Der sogenannte Zwiebellook bietet Flexibilität – man kann schnell eine Lage ausziehen, sollte es doch zu warm werden – und Bewegungsfreiheit. Zudem isoliert er gut: Zwischen den Schichten kann die Luft zirkulieren, Wärme wird gespeichert und Feuchtigkeit abtransportiert.





Welche Naturfasern am effektivsten wärmen und wie Hightech auch im Textilbereich eine immer größere Rolle spielt, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung. Die komplette Ausgabe gibt es online auch im iKiosk.

Öffentliche Gebäude werden in der Energiekrise seit 1. Oktober nur noch auf maximal 19 Grad beheizt. Viele Unternehmen haben nachgezogen. Auch Privathaushalte wollen oder müssen sich beim Heizen einschränken. Wie schafft man es also, im Büro und im Homeoffice nicht vor Kälte mit den Zähnen zu klappern? Indem man sich richtig anzieht. Wir zeigen, wie es im Herbst und Winter trotz allem kuschelig wird.

