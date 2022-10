TSGV Waldstetten: 2:0-Sieg in Bonlanden

Archivfoto: fabro

Da war schon ein Stück Erleichterung dabei, als sich die Landesliga-​Kicker des TSGV Waldstetten nach ihrem 2:0-Erfolg beim SV Bonlanden in den Armen gelegen sind.

Sonntag, 23. Oktober 2022

Alex Vogt

Sechs Spiele zuvor hatten sie nicht mehr gewonnen, nun also endlich sollten sie wieder feiern dürfen, nach einer insgesamt doch recht umkämpften Partie. Es war ein hartes Stück Arbeit für die Mannschaft von Bernd Maier, denn der SV Bonlanden trat daheim stark auf. Die TSGV-​Tore erzielten Marcel Waibel in der 17. und Simon Fröhlich in der 45. Minute.







