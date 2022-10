SG Bettringen: 2:1 gegen TSV Bernhausen

Durch einen 2:1 (2:0)-Heimerfolg gegen den Mitaufsteiger TSV Bernhausen hat sich der Fußball-​Landesligist SG Bettringen am 13. Spieltag seinen dritten Saisonsieg gesichert. Die beiden SGB-​Tore erzielten Paul Stich und Kenny Spengler.

Montag, 24. Oktober 2022

Alex Vogt

„Wir möchten drei Punkte haben – komme, was wolle. Dafür werden wir alles tun“, hat SGB-​Trainer Steffen Mädger vor dem Heimspiel gegen den TSV Bernhausen erklärt. Dieses Vorhaben wurde in die Tat umgesetzt, seine Mannschaft setzte sich gegen den Mitaufsteiger am Ende knapp durch. Denn nach der 2:0-Pausenführung der Bettringer konnten die Gäste in der zweiten Halbzeit nur noch auf 1:2 verkürzen.





Den ausführlichen Spielbericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 24. Oktober.



