Viele Besucher bei Krautfest im Himmelsgarten

Foto: ib

Unter dem Motto „Erlebnis Streuobst“ mit Sonne pur und leckeren Schmankerln unter blauem Himmel, genossen zahlreiche Besucherinnen und Besucher am vergangenen Sonntag im Wetzgauer Himmelsgarten das Krautfest.

Dienstag, 25. Oktober 2022

Sarah Fleischer

39 Sekunden Lesedauer



„In den Nachrichten hört man nur, dass es uns vor dem Winter graut. Wir sind schon drüber hinaus und denken bereits an das Frühjahr und haben mit vielen Ehrenamtlichen, der Stadtgärtnerei und dem Bauhof die vergangen Tage Blumenzwiebeln gesteckt.“ berichtete Oberbürgermeister Richard Arnold bei seiner Begrüßungsansprache.

Das strahlende Herbstwetter mit fast sommerlichen Temperaturen lockte Klein und Groß in den Himmelsgarten. Dort versorgten die Vereine die Gäste nicht nur mit allerlei Kulinarischem, sondern informierten auch mit interessanten Angeboten über die heimische Pflanzenwelt.





Zum letzten Mal in diesem Jahr hatte der Bezirksverband für Obst– und Gartenbau Schwäbisch Gmünd ins Wetzgauer Streuobstzentrum zum traditionellen Krautfest eingeladen.

