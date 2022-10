Corona-​Lagebericht im Ostalbkreis und im Rems-​Murr-​Kreis

Die Lage im Ostalbkreis: Inzidenz: 401,3, Zunahme um 222 Fälle. Die Lage im Rems-​Murr-​Kreis: Inzidenz: 455,2, Zunahme um 411 Fälle. Die Inzidenz steht für die Anzahl neuer Fälle je 100.000 Einwohnende in 7 Tagen.

Mittwoch, 26. Oktober 2022

Seit Beginn der Pandemie gab es im Ostalbkreis laut Lagebericht des Landesgesundheitsamtes 144.695 Infizierte, 610 sind in Verbindung mit Covid-​19 verstorben. Die Situation in den Kliniken gemäß DIVI-​Intensivregister: 42 von 49 Intensivbetten sind belegt, es befindet sich 1 Covid-​19-​Fall in intensivmedizinischer Behandlung, es wird kein Patient beatmet. Der Anteil der Covid-​19-​Fälle an der Gesamtzahl der Intensivbetten beträgt 2,04 %. Wegen des geringen Impfgeschehens werden die Impfquoten bis auf Weiteres vom Land nicht mehr ermittelt.





Seit Beginn der Pandemie gab es im Rems-​Murr-​Kreis laut Lagebericht des Landesgesundheitsamtes 187.880 Infizierte, 655 sind in Verbindung mit Covid-​19 verstorben. Die Situation in den Kliniken gemäß DIVI-​Intensivregister: 36 von 49 Intensivbetten sind belegt, es befinden sich 3 Covid-​19-​Fälle in intensivmedizinischer Behandlung, es wird kein Patient beatmet. Der Anteil der Covid-​19-​Fälle an der Gesamtzahl der Intensivbetten beträgt 6,12 %. Wegen des geringen Impfgeschehens werden die Impfquoten bis auf Weiteres vom Land nicht mehr ermittelt.





Daten aus Baden-​Württemberg:



7-​Tage-​Hospitalisierungsinzidenz: 7,7

Covid-​19-​Fälle auf Intensivstation: 176 (-4)







Im DIVI-​Intensivregister werden tagesaktuell die betreibbaren Intensivbetten gemeldet, also Plätze für die entsprechende Geräte und qualifiziertes Personal zur Verfügung steht. In der Meldung für den Ostalbkreis sind darin auch etwa 20 Betten des SRH Fachkrankenhauses Neresheim (für Patienten mit schweren Hirnschädigungen) eingeschlossen. Für die Bewältigung der Corona– Pandemie ausschlaggebend ist die Auslastung der für Covid-​19-​Behandlungen verfügbaren Erwachsenenbetten.





