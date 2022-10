Doppelter Feuerwehr-​Alarm in Gmünd im Schießtal und auf dem Gügling

Symbol-​Foto: hs

Zahlreiche Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr waren am Mittwochabend in Gmünd und Bettringen in den Industriegebieten Schießtal beziehungsweise Gügling unterwegs. Was ist passiert?

Mittwoch, 26. Oktober 2022

Gerold Bauer

Nach ersten Informationen handelt es sich um einen doppelten, aber voneinander unabhängigen Alarm. Auf dem Gügling ging es um einen Gefahrgut-​Einsatz, weil dort offenbar eine Flüssigkeit ausgelaufen ist. Im Schießtal soll es sich um einen Fehlalarm gehandelt haben.

Das Polizeipräsidium Aalen bestätigte auf Nachfrage der RZ, dass in einem Industriebetrieb eine Flüssigkeit ausgelaufen sei. Details dazu seien aber noch nicht bekannt. Nähere Informationen dazu wurden für Donnerstagmorgen in Aussicht gestellt.

