Gefahrgut-​Unfall in Schwäbisch Gmünd?

Foto: tv

In einer Industriehalle in Schwäbisch Gmünd ist am Dienstagmittag eine Flüssigkeit ausgelaufen. Das rief den Gefahrgutzug der Feuerwehr auf den Plan.

Mittwoch, 26. Oktober 2022

Thorsten Vaas

27 Sekunden Lesedauer



Gegen 12.25 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr Schwäbisch Gmünd zu der Industriehalle in die Richard-​Bullinger Straße aus, wo es nach ersten Meldungen eventuell zu einem Gefahrgutunfall gekommen war. Vor Ort wurde die ausgelaufene Flüssigkeit durch die Werkfeuerwehr und die Gmünder Feuerwehr abgebunden. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei der ausgelaufenen Flüssigkeit nach Angaben der Polizei um eine eine gesundheitlich und umwelttechnisch unbedenkliche Flüssigkeit, die beim Umfüllen aus einem Gebinde teilweise ausgelaufen war. „Es bestand zu keinem Zeitpunkt Gefahr für Mensch und Umwelt“, heißt es im Polizeibericht.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



580 Aufrufe

111 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen