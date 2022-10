Deutsche Meisterschaft in Böbingen: Bühne für Gewichtheber bereit

Foto: bri

Mehr Frauen als Männer auf der Bühne — das gab es bei einer Deutschen Meisterschaft im Gewichtheben noch nie. In Böbingen wird es am Wochenende mit 99 Heberinnen und 74 Hebern erstmals der Fall sein. Die Vorbereitungen für die Meisterschaft vom 28. bis 30. Oktober in der Römerhalle sind so gut wie abgeschlossen. Der ausrichtende SGV will den Wettbewerb auch ausstattungstechnisch auf eine neue Ebene heben – und die Zuschauer durchgehend unterhalten.

Donnerstag, 27. Oktober 2022

Benjamin Richter

1 Minute 7 Sekunden Lesedauer



Hier noch ein Brett, dort noch eine Schraube – dann ist sie am Mittwochnachmittag fertig, die Bühne, auf der sich in wenigen Tagen Deutschlands Beste im Gewichtheben miteinander messen werden.

Der SGV Böbingen als ausrichtender Verein ist fest entschlossen, die erste Aktiven-​DM in der Römerhalle zu etwas ganz Besonderem zu machen. „Von der Größe und der technischen Ausstattung wollen wir die Meisterschaft im Vergleich zu den vergangenen Auflagen auf eine neue Ebene heben“, kündigt Karsten Kluge, Abteilungsleiter und Trainer, an.

Dazu soll auch die LED-​Videowand beitragen, auf der die bis zu 500 Zuschauer in der Halle das Wettkampfgeschehen ganz detailliert und mit vielen Zusatzdaten live verfolgen können. „Zwischen den Durchgängen ist es im Gewichtheben ja üblich, den Athleten zwei Minuten zur Erholung zu geben“, gibt Kluge zu bedenken. „Wenn man aber zwei Minuten nur mit Warten verbringt, können sie ganz schön lang werden.“

Deshalb sollen in diesen kurzen Pausen Werbeclips oder Highlights aus den vorangegangenen Wettkampfrunden eingespielt werden.





Welche hochkarätigen Mitbewerber auf den Meistertitel sich angekündigt haben und worin Karsten Kluge die Gründe für die neue Popularität des Frauengewichthebens verortet, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung. Die komplette Ausgabe gibt es online auch im iKiosk.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



319 Aufrufe

268 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen