Klinikdebatte: Gmünd will besser eingebunden werden

Foto: Archiv

OB Richard Arnold hat in der Diskussion um die künftige Klinikstruktur den Landkreis zu mehr Transparenz aufgefordert. Es seien Kräfte am Werk, die es mit dem Stauferklinikum nicht gut meinten.

Donnerstag, 27. Oktober 2022

Alexander Gässler

28 Sekunden Lesedauer



Wer diese Kräfte sind, sagte der OB nicht. Aber er sei beunruhigt, was den Klinikstandort Mutlangen angehe. Immer wieder werde er darauf angesprochen, ob es Vorfestlegungen gebe.





Arnold hatte sich am Ende der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend unter Bekanntgaben entsprechend geäußert. Und bei der Gelegenheit an den Kreistagsbeschluss vom Sommer erinnert, in dem festgehalten wurde, die Standortkommunen einzubinden und die Öffentlichkeit zeitnah zu beteiligen.





Was der OB noch gefordert hat und was der Gmünder Gemeinderat dazu sagt, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



