Mia-​Seeger-​Preis 2022 für HfG-​Studierende

Foto: Benjamin Stollenberg

Die Master– und Projektarbeiten mehrerer Studierender der Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd erhalten den Mia-​Seeger-​Preis 2022. Die Arbeiten befassen sich mit vielfältigen, aber altagsbezogenen Themen.

Donnerstag, 27. Oktober 2022

Sarah Fleischer

Die Masterarbeit „The New Anti“ von Annika Tessmer und Natalie Kohler sowie die Projektarbeit „The OpenDialysis Project“ von Produktgestalter Elias Grieninger werden mit dem Mia-​Seeger-​Preis 2022 ausgezeichnet. In einer offiziellen Preisverleihung am 14. Oktober sprach die Jury ebenfalls zwei Anerkennungen für die Abschlussarbeiten „EyeTalk“ und „Repairable by design“ von Studierenden der Hochschule für Gestaltung aus.





Was genau hinter den einzelnen Projekten steckt, lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



