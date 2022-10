Stadtwerkechef: Die Gmünder sparen zu wenig Gas

Geschäftsführer Peter Ernst hat im Gemeinderat über die aktuelle Lage auf den Energiemärkten informiert. Zwar sind inzwischen die Speicher voll sind – aber: Das gespeicherte Gas reicht bei einem durchschnittlichen Winter nur 52 Tage.

Donnerstag, 27. Oktober 2022

Für Peter Ernst gibt es keinen Grund zur Entwarnung. Also appelliert er an die Verbraucherinnen und Verbraucher, dringend Gas zu sparen. Die Gaslieferanten in Norwegen und den Beneluxstaaten hätten zwar ihre Kapazitäten erhöht, sagte der Geschäftsführer der Gmünder Stadtwerke am Mittwoch im Gemeinderat, aber das entspreche „höchstens einem Viertel von dem, was aus Russland fehlt“.









Bislang hat es mit dem Sparen nicht so gut geklappt. Als es in den Kalenderwochen 37 und 38 kalt wurde, lag der Gasverbrauch der Gmünder Haushalte sogar über dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Derzeit wird nach Ernsts Worten wieder weniger Gas verbraucht. Aber das sei temperaturbedingt, sagt er. Sonst gebe es keine Spareffekte.

