Gewichtheben: Jule Kopp sichert sich Bronze bei „Heim-​DM“ in Böbingen

Noch bis Sonntag blickt die deutsche Gewichtheber-​Szene auf Böbingen, wo die Deutsche Meisterschaft ausgetragen wird. Jule Kopp trat am Freitag in der ersten Gewichtsgruppe auf die Bühne – und beendete ihr Wettkampfdebüt für den SGV sehr erfolgreich.

Drei Tage Spitzensport auf höchstem nationalem Niveau – darauf dürfen sich Besucherinnen und Besucher der Römerhalle, wie Tanja Kluge schon in ihrer Begrüßung ankündigte, noch bis Sonntag freuen.

Die Vorsitzende des ausrichtenden SGV Böbingen erinnerte daran, dass der Verein eigentlich bereits im Jahr 2020, aus Anlass seines 100-​jährigen Bestehens, zum Gastgeber der Großveranstaltung werden sollte. Aus bekannten Gründen kam es anders, doch zwei Verschiebungen später traten am Freitag die ersten Heberinnen der Gewichtsklassen bis 45, bis 49 und bis 55 Kilogramm auf die Wettkampfbühne.

Vor den Augen der Vertreter des Bundesverbands deutscher Gewichtheber, von Böbingens Bürgermeister Jürgen Stempfle und schon am Vormittag mehr als 100 Zuschauern in der Halle war es Agathe Bronikowski vom AC Konstanz, die das Spitzentreffen der 173 bundesbesten Gewichtheber eröffnete. Die aufgelegten 32 Kilogramm stellten für die Frau vom Bodensee, die selbst beim vorangegangenen Wiegen weniger als 45 Kilo auf die Waage brachte, im Reißen kein Problem dar.

Dank der großflächigen LED-​Videowand – ein technisches Novum bei einer Deutschen Meisterschaft im Gewichtheben – konnte das Publikum auch aus den hinteren Reihen detailliert mitverfolgen, wie sich die Athletinnen anschließend allmählich über die 30er-​, 40er– und 50er-​Gewichte an schwerere Aufgaben herantasteten.





Wie der Wettkampf für die Lokalmatadorin Jule Kopp verlief und zu welchen Uhrzeiten an diesem Wochenende die anderen drei qualifizierten Athleten des SGV Böbingen bei ihren Wettkämpfen angefeuert werden können, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



