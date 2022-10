Albmarathon: Chalupsky und Ochs auf dem ersten Platz

Beim 32. Sparkassen-​Albmarathon der DJK Gmünd, an dem sich an diesem Samstag rund 750 Läuferinnen und Läufer beteiligten, haben sich Michael Chalupsky aus Heidelberg nach 3:34:30 Stunden und Kathrin Ochs (LG Filder) nach 4:25:03 Stunden auf der 50 Kilometer langen Strecke durchgesetzt.

Samstag, 29. Oktober 2022

Ausführliche Berichte zum 32. Sparkassen-​Albmarathon lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 31. Oktober.







Sowohl der Albmarathon-​Sieger als auch die Albmarathon-​Siegerin sind bei der Gmünder Großsporthalle mit einem deutlichen Vorsprung ins Ziel gelaufen. Zweiter hinter Chalupsky wurde der Vorjahressieger Richard Schumacher (3:40:14) vom Sparda-​Team Rechberghausen. Hinter Ochs landete die Vorjahressiegerin Pamela Veith (TSV Kusterdingen) nach 4:29:02 Stunden auf Platz zwei.Den Sieg im Rechberglauf über 25 Kilometer sicherten sich Tim Zeltner (TSV Löwenstein) in einer Stunde, 47 Minuten und 38 Sekunden und Annika Seefeld (Sparda-​Team Rechberghausen) in 2:04:11 Stunden.Im Zehn-​Kilometer-​Lauf war Lokalmatador Johannes Großkopf (Sparda-​Team Rechberghausen) nach 32:57 Minuten der Schnellste. Bei den Frauen siegte Sandra Burkhardt (Sponsoring by Ralph Ehmann) nach 41:13 Minuten. Die Fünf-​Kilometer-​Distanz entschied Robin Habermann vom TSV Holzmaden mit der Siegerzeit von 14:50 Minuten für sich. Bei den Frauen siegte Sina Moira Wiedmann (LG Staufen) in 18:35 Minuten.

