Gmünder Landwirte fürchten weitere Flächenverluste

Foto: Sebastian Ganso auf Pixabay

Freiflächenfotovoltaik ist ein Baustein der Energiewende. Die Stadt hat ein Konzept dazu erarbeitet, das reihum in den Ortschaftsräten behandelt wird. In Hussenhofen ist am meisten geplant. Doch dort regt sich Widerstand.

Samstag, 29. Oktober 2022

Alexander Gässler

37 Sekunden Lesedauer







Es sehe halt optisch gut aus, wenn bei Aspen was stehe, meint ein Landwirt. Aber er fürchtet: Wenn es die Grundstücksbesitzer mitbekommen, sind auch diese Flächen für die Landwirtschaft verloren.





Wo die großen Potenziale sind und warum Waldstetten nicht für Freiflächenfotovoltaik geeignet ist: Das und mehr lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.







Die Stadt muss nochmals prüfen. Das ist das Ergebnis der Beratungen in Hussenhofen. Denn anders als in Deinbach, wo sie mehr machen wollen, ist es den Hussenhofenern zu viel. Es gehe nicht darum, Fotovoltaik zu verhindern, betont Ortsvorsteher Josef Heissenberger, sondern darum, der Landwirtschaft noch ein Wirtschaften zu ermöglichen.

243 Aufrufe

150 Wörter

1 Stunde Online



