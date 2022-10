Vandalen zerstören Protestplakate zu Nordumfahrung in Buch

Foto: Wolfgang Hieber/​privat

In der Nacht zum Sonntag sind acht Plakate und Schilder mutwillig zerstört worden, die auf die Verkehrssituation im Heubacher Teilort Buch aufmerksam machen. Gerade in den vergangenen Wochen war die hohe Verkehrsbelastung in dem Ort immer wieder thematisiert worden.

Montag, 03. Oktober 2022

Franz Graser

Laut Wolfgang Hieber, dem Sprecher der Bürgerinitiative in Buch, sprechen die beschädigten Plakate und Trnsparente allesamt die Forderung nach einer Nordumfahrung an. „Leider habe ich keine Ahnung, wer so etwas macht und welchen Sinn es haben soll“, kommentierte Hieber auf Nachfrage der Rems-​Zeitung.

