Paula Krätschmer mit Achtungserfolg — DM in Böbingen „absolut gelungen“

Foto: Astavi

Die Böbinger Junior-​Gewichtheberin Paula Krätschmer hat am Sonntag das Quartett der qualifizierten Athleten des gastgebenden SGV komplettiert und sich mit ihren Leistungen an das Feld der Aktiven in der Klasse bis 81 Kilogramm herangepirscht. Abteilungsleiter Karsten Kluge berichtet zum Abschluss der Deutschen Meisterschaft im Gewichtheben in Böbingen von viel positivem Feedback — und einem erfreulichen, wenn auch unrealistischen Vorschlag.

Sonntag, 30. Oktober 2022

Benjamin Richter

1 Minute 2 Sekunden Lesedauer



Mit Paula Krätschmer trat am Sonntagvormittag eine weitere Heberin des SGV Böbingen in der Römerhalle an die Hantel. Als einzige Juniorin in der Klasse bis 81 Kilogramm stand sie schon vor dem Wettkampf als Siegerin fest, hatte sich aber auch vorgenommen, nach Kräften mit den vier aktiven Athletinnen in der Gewichtsspanne wettzueifern.

Über 50 und 54 Kilogramm näherte sich die mehrmalige Baden-​Württemberg-​Meisterin ihrer persönlichen Bestmarke von 58 Kilogramm im Reißen. Im dritten Versuch ließ sie 57 Kilogramm auflegen und meisterte auch diese Herausforderung.

Überhaupt war ihr Wettkampf von einer bemerkenswerten Konstanz geprägt – im Gegensatz zu den Aktiven ihrer Klasse blieb sie sowohl im Reißen als auch im Stoßen ohne Fehlversuch.

In letzterer Kategorie richteten sich nun die Blicke auf Krätschmers eigenen Rekord von 70 Kilogramm. Angefeuert vom Böbinger Publikum, stemmte die 19-​Jährige zunächst 62 und kurz darauf 67 Kilogramm ohne Schwierigkeiten.

Als ihr Trainer bei der Wettkampfleitung die Erhöhung auf 71 Kilogramm beantragte, war klar, dass beim Heimwettkampf der nächste Schritt für die SGVlerin möglich war.





Was als Nächstes passierte und über welchen Vorschlag aus den Reihen der Athleten sich Organisator Karsten Kluge besonders gefreut hat, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



232 Aufrufe

249 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen