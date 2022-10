Gschwend: Kulinarisches, Kürbis und Guggenmusik

Die Gschwender Kürbisnacht auf dem Marktplatz zog Besucher in Scharen an. Die etwa 200 Sitzplätze auf dem Marktplatz reichten bei Weitem nicht aus. An den Stehtischen und in der „Bullrider – Bar“ traten sich die Gäste gegenseitig fast auf die Zehen.

Montag, 31. Oktober 2022

Der Gschwender Marktplatz wurde im Laufe des Abends zu einer feucht-​fröhlichen Partymeile mit gut gelaunten Gästen. Dabei war der Einfluss der aus Amerika nach Europa übergeschwappten Halloween-​Tradition zwar nicht zu übersehen. In Gschwend überwog jedoch das Flair eines Herbstfestes, das bei sehr angenehmen Temperaturen kleine und große Besucher anzog.





