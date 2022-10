Musical Factory in Schwäbisch Gmünd: „Tanzen und singen will ich immer!“

Die Musical Factory probte in der Bernhardushalle in Weiler in den Bergen mit allen Helfern und Choreografin Vera Braun für ihren großen Auftritt mit dem Musicalstück „Madagascar Jr.“, das am 2. und 6. November im Congress-​Centrum Stadtgarten aufgeführt wird.

Musik und Gesang tönt aus der Bernhardushalle in Weiler in den Bergen an diesem Wochenende. Trotz wunderbaren Herbstwetter treffen sich die jungen Musicaldarsteller von Musical Factory mit ihren Trainern und Helfern, um weiter am gemeinsamen Herzensprojekt zu arbeiten.







Die Rems-​Zeitung war bei der Probe dabei. Tauchen Sie am 31. Oktober mit der Rems-​Zeitung ein in eine Welt, die Gesang, Tanz und Schauspiel miteinander verbindet!



