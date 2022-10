Schwäbisch Gmünd: Einbruch in Burg Hohenrechberg

Unbekannte sind am Wochenende in die Burg Hohenrechberg in Schwäbisch Gmünd eingebrochen. Wer hat etwas beobachtet?

Montag, 31. Oktober 2022

Thorsten Vaas

Die Tat geschah nach Angaben der Polizei zwischen Samstagabend, 19.30 Uhr, und Sonntagmorgen, 10 Uhr. Im Inneren der Burg Hohenrechberg wurden sämtliche Lagerräume und der Wohnkomplex durchsucht. Die Täter hinterließen einen Sachschaden von rund 6000 Euro. Nennenswertes Diebesgut erbeuteten sie augenscheinlich nicht. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Burg gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/​3580 in Verbindung zu setzen.

