SWR-​Expedition mit den Streuobst-​Guides Gmünd

Foto: hs

Eine Woche lang war der SWR mit einem großen Team um Moderatorin Annette Krause in Schwäbisch Gmünd und Umgebung für die beliebte Fernsehserie auf (Abenteuer-​) Tour. Letzte Station Streuobstzentrum Himmelsgarten.

Montag, 31. Oktober 2022

Thorsten Vaas

Am frühen Sonntagmorgen im Landschaftspark Himmelsgarten bei Wetzgau: Die Ruhe vor dem großen Besucheransturm am letzten goldenen, fast noch sommerlichen Oktober-​Wochenende. Doch im dortigen Streuobstzentrum geht es schon richtig rund. Die Schnapsbrennerei wird wie für einen Hollywood-​Film perfekt mit LED-​Strahlern ausgeleuchtet. Zwei Kameramänner, Beleuchter und Tontechniker fachsimpeln gleich anschließend, wie sie abenteuerliche Kletter– und Sägeszenen weit oben nahe der Krone eines besonders großgewachsenen Apfelbaums am besten einfangen können. Der Betrachter des Films soll später einmal das Gefühl haben, dass er hautnah bei den Akteuren dabei sein kann.

