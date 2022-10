Viele Ärzte im Ostalbkreis bald in Rente

Die Versorgungsprobleme mit Haus– und Fachärzten werden sich verschärfen. Denn viele Ärzte kommen langsam ins Rentenalter. Einerseits. Andererseits gibt es auch hoffnungsvolle Zeichen. Das wurde bei der Gesundheitskonferenz im Ostalbkreis deutlich.

Montag, 31. Oktober 2022

Thorsten Vaas

31 Sekunden Lesedauer



Hoffnung macht vor allem, dass die Zahl der Medizinstudentinnen und –studenten wieder steigt. Auch der Landkreis legt sich mächtig ins Zeug, um die Probleme mit der medizinischen Versorgung in den Griff zu bekommen. So lautet das Fazit der öffentlichen kommunalen Gesundheitskonferenz, zu der das Landratsamt ins Berufliche Schulzentrum in Aalen geladen hatte. Seine Zuversicht brachte der Gmünder Orthopäde und Unfallchirurg Dr. Jürgen Wacker so auf den Punkt: „Der Facharzt hat Zukunft! Ich gehe gerne in die Praxis.“

