Zollplatz: Bank-​Einbruch in Lorch

Foto: Archiv

Unbekannte sind in den vergangenen Tagen in eine Bank in Lorch eingebrochen. Nun sucht die Polizei Zeugen: Wer hat verdächtige Personen beobachtet?

Montag, 31. Oktober 2022

Thorsten Vaas

32 Sekunden Lesedauer



Nach Angaben der Polizei wurde zwischen Freitagmittag, 17 Uhr, und Montagmorgen, 8.15 Uhr, am Zollplatz eine Haustür aufgebrochen. Über diese Tür gelangten die Täter über ein Treppenhaus zum Hintereingang der Bank. Auch diese Tür wurde demoliert. In den Bankräumen schlugen die Täter zunächst mehrere Kameras von der Decke, um sich danach am Tagesgeldtresor des Bankschalters zu schaffen zu machen. Den konnte sie jedoch nicht aufbrechen. „Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet, jedoch entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 5000 Euro“, heißt es im Polizeibericht.

