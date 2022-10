Fußball-​Bezirkspokal: FC Bargau zu Gast in Lauchheim

Nur drei Tage nach dem mitreißenden 4:3 in der Bezirksliga treffen der FC Germania Bargau und der SV Lauchheim im Viertelfinale des Bezirkspokals an diesem Mittwoch (17 Uhr) erneut aufeinander – diesmal aber in Lauchheim.

Mit der SG Bettringen II ist ein zweiter Gmünder Vertreter in der Runde der letzten acht vertreten und auf den Einzug in das Bezirkspokal-​Halbfinale aus. Als Außenseiter geht der A-​Ligist an diesem Mittwoch (18.30 Uhr) in das Heimspiel gegen den VfL Gerstetten aus der Bezirksliga. Doch mit dieser Rolle konnten sich die Bettringer schon im Achtelfinale beim 1:0-Sieg über den FC Durlangen gut anfreunden.





