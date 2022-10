Altes Rathaus Waldstetten wird abgerissen

Foto: astavi

Mit dem Abriss des alten Rathaus in Waldstetten starten die umfangreichen Bauarbeiten in der Ortsmitte. Dabei soll nicht nur ein neues Rathaus entstehen – auch andere Gebäude sowie Leitungen werden saniert und umgebaut.

Mittwoch, 05. Oktober 2022

Sarah Fleischer

Im Laufe der kommenden Jahre soll dann der Neubau realisiert werden. Zwei Jahre sind dafür veranschlagt.



