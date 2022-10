Gmünd: ÖPNV kostenlos beim verkaufsoffenen Sonntag

Die herbstlichen Tage stehen an und der traditionelle Krämermarkt nebst verkaufsoffenem Sonntag am 16. Oktober in Schwäbisch Gmünd. Dazu hat sich der HGV etwas Besonderes einfallen lassen.

Die Gmünder Händlerinnen und Händler öffnen von 13 bis 18 Uhr ihre Türen für Kundinnen und Kunden aus nah und fern. Um sich bei ihnen zu bedanken, hat sich der HGV eigens für diesen Tag etwas überlegt: Als kleines Präsent gibt’s 1500 kleine, individualisierte Apfelsäfte in Glasfläschchen. Zudem kann am verkaufsoffenen Sonntag der ÖPNV im gesamten Stadtgebiet kostenlos genutzt werden.

