Jürgen Stemke: Wie funktioniert Verkehrswende in Gmünd?

Foto: privat

Bei einem Vortrag gibt Ingenieur Jürgen Stemke aus Schwäbisch Gmünd am Freitag, 14. Oktober, um 19.30 Uhr im Kulturtreff Paletti einen Einblick in eines der wichtigsten Themen der Zeit: die Verkehrswende. Wie kann die in Gmünd gelingen?

Mittwoch, 05. Oktober 2022

Thorsten Vaas

40 Sekunden Lesedauer



Dieser Abend bietet Gelegenheit, gemeinsam zu untersuchen und zu diskutieren, welchen Einfluss Infrastruktur auf den Verkehr hat, wie man in Gmünd und der Welt Verkehr anders gestalten kann und welche Wirkung dies hat. Der Fokus liegt dabei auf dem Radverkehr, den man wiederum nicht isoliert betrachten kann.







Nötig sei eine visionäre Verkehrsplanung. Aber was ist und wie funktioniert eine Verkehrswende? Ändert sich der Verkehr? Ist Verkehr nicht eine Konstante? Wer gestaltet den Verkehr? Wie gestaltet man gute Infrastruktur? Welche Rolle spielt das Fahrrad? Hilft der Radwegezielplan? Wie gut sind die Fahrrad-​Lösungen in Gmünd?

