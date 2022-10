Start-​Up „Flip“ stellt Sneaker aus Müll her

Foto: Dominik Osterholt_pixelio.de

Das Start-​up Flip sammelt mit Partnern mittels Crowdfunding Geld für ein Produkt: ein nachhaltiger Turnschuh mit Botschaft.

Mittwoch, 05. Oktober 2022

Sarah Fleischer

37 Sekunden Lesedauer





Zwar gibt es bisher nur drei Paar dieser Sneaker, aber sie haben eine Besonderheit: Ein Rohstoff für die Sohlen ist ein Granulat aus aus Müll. Das Sneaker-​Experiment, für das am 4. Oktober ein Crowd-​Funding startet, will mehr, als einen nachhaltigen Schuh auf den Markt bringen. Es ist Teil 2 der Sneaker-​Jagd.

Für das Crowdfunding haben sich Flip und Monaco Ducks zusammengetan. Der Prototyp des Sneakers besteht zu 71 Prozent aus teils recyceltem Polyester, die Sohle zu etwa 25 Prozent aus Sneakers-​Müll. So soll ein nachhaltiges Produkt entstehen und gleichzeitig Aufklärung geleistet werden.



Weltweit werden pro Jahr etwa 1,4 Milliarden Sneaker produziert, ihre Halbwertszeit ist jedoch meist gering. Das Start-​up Flip will sichtbar machen, was aus den Schuhen wird, nachdem sie im Müllcontainer oder in der Altkleidersammlung landen.



300 Aufrufe

150 Wörter

1 Stunde Online



