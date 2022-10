Zahlreiche Gewinner beim Waldstetter Blumenschmuckwettbewerb

Beim alljährlichen traditionellen Herbstfest in der Stuifenhalle in Waldstetten sind zahlreiche Preise an die Teilnehmer des diesjährigen Blumenschmuckwettbewerbs verliehen worden. Unter den zahlreichen Teilnehmeinnen und Teilnehmern des Blumenschmuckwettbewerbs wurden 26 erste Preise und acht erste Preise mit Auszeichnung verliehen.

Mittwoch, 05. Oktober 2022

Franz Graser

1 Minute 29 Sekunden Lesedauer



Die Liste der Preisträgerinnen und Preisträger:





Erste Preise mit Auszeichnung: Norbert Pall, Familie Hauber, Familie Abele, Familie Herrmann, Ruth Holzner, Familie Hirner, Familie Huber, Familie Kottmann.







Erste Preise: Familie Aubele, Maria Pall, Familie Geirhos (2x), Familie Pitzer, Familie Maier, Hedwig Burkhardt, Elena Mangold, Familie Schupp, Familie Waldenmeier, Familie Kupfer, Berta Krieger, Albert Weber, Familie Hofmann, Beate Kottmann, Matthias Kottmann, Familie Schauppel, Familie Menrad, Familie Sorger, Familie Reißmüller, Familie Hilbrandt, Rita Pfeilmaier, Heinz Grausam, Familie Burkhard, Familie Kottmann, Luzia Schmid.







Zweite Preise: Familie Hofmann, Familie Seidl, Werner Scheuerle, Andreas Kaiser, Walburga Schünemann, Familie Diemer, Familie Pfaffenbauer, Familie Schmid, Familie Bundschuh, Familie Reißmüller (2x), Familie Hägele, Eduard Herkommer, Familie Herkommer (2x), Familie Bundschuh, Elisabeth Herkommer, Berta Klingler, Familie Stempfle, Irmgard Wahl, Familie Brenner, Familie Schostok, Christine Nagel, Roland Müller, Familie Kottmann, Familie Horan, Familie Hauptmann, Familie Queren, Gudrun Huber, Sigrid Kolb, Gert Broß, Familie Kolb, Familie Gross, Familie Tscherne, Familie Bohm, Familie Kaiser, Familie Purschke, Familie Wahl, Familie Weber, Annelise Eisele, Familie Barth, Familie Ripper, Familie Erkert.





Dritte Preise: Familie Wagner, Familie Schiek, Familie Pradel, Familie Bundschuh, Sigrid Betz, Familie Zekl, Familie Maier, Familie Schniertshauer, Familie Kottmann, Familie Furtner, Familie Knödler, Familie Waibel, Dorothea Kocheisen, Familie Kaas, Familie Abele, Familie Straubmüller, Familie Hönle, Hedwig Theresia Schurr, Familie Fix, Familie Wurst, Familie Gstir, Familie Staudenmaier, Franz Josef Vogt, Familie Schmid, Familie Widmann, Familie Ulmer, Familie Schmidt, Familie Betz, Familie Vogt, Karin Wiemann, Familie Nagel, Familie Weber, Maria Anna Gruber-​Schäl, Maria Christine Steckmeier, Familie Schaab, Familie Kinzler, Familie Weingard, Familie Wihan, Familie Weichand, Jürgen Peter Arndt, Familie Kottmann, Familie Vogt, Familie Spieß, Familie Wiedmann, Waltraut Barbara Feifel, Familie Frei, Familie Mangold, Elke Heilig, Familie Okumus, Familie Koch, Familie Dressel, Familie Jäckle, Familie Herrmann, Familie Barthle, Hermine Klara Reißmüller, Familie Bundschuh, Familie Schmitt, Familie Ziller, Familie Barth, Familie Krieger, Familie Breuer, Familie Schleicher, Familie Müller, Familie Bieg, Emilie Schabel, Helga Seitzer (ohne Gewähr).



















