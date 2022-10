Wissen: Zehn Tipps zur Mülltrennung

Nicht immer ist das korrekte Trennen von Müll so einfach. Wo gehört Kork hin? Und wo die Pizzakartons? Diese Tipps helfen Ihnen beim Mülltrennen.

Freitag, 07. Oktober 2022

Sarah Fleischer

47 Sekunden Lesedauer



Bei Taschentüchern zum Beispiel macht es einen Unterschied, ob sie benutzt sind oder nicht. Unbenutzte Taschentücher kann man im Biomüll oder im Altpapier entsorgen. Sind sie jedoch benutzt, sollten sie wegen der Viren und Keime im Restmüll entsorgt werden.



Viele Joghurtbecher haben mittlwerweile eine Papierummantelung, die sich leicht ablösen und separat entsorgen lässt. Die Plastikbecher sollte man gut ausspülen (so schimmeln sie im gelben Sack nicht) und nicht ineinander stapeln — das erleichtert das Trennen der unterschiedlichen Kunststoffsorten und damit das Recycling.

Auch bei Pizzakartons kann man falsch liegen. Sie sind zwar aus Pappe, aber auch hier kommt es auf den Verschmutzungsgrad an. Klebt viel Käse oder Tomatensoße an den Kartons, gehören sie in den Restmüll. Das gleiche gilt für beschichtetes Papier wie Fotos, Kassenbons oder Wachspapier.







