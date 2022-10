Normannia Gmünd: 2:2 gegen Ehingen-​Süd

Foto: Zimmermann

Erst in Rückstand gelegen, dann geführt und am Ende einen Punkt geholt: Der Fußball-​Verbandsligist 1. FC Normannia Gmünd hat sich daheim vom SSV Ehingen-​Süd mit einem 2:2 (1:1)-Unentschieden getrennt.

Samstag, 08. Oktober 2022

Alex Vogt

48 Sekunden Lesedauer







Den ausführlichen Spielbericht und Stimmen zum Spiel lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 10. Oktober.



Die beiden Trainer Zlatko Blaskic (1. FC Normannia Gmünd) und Michael Bochtler (SSV Ehingen-​Süd) sind sich einig gewesen nach dem Spiel. Beide sprachen auf der Pressekonferenz von einem leistungsgerechten 2:2.Die Normannen hatten mehr Spielanteile, mussten aber zunächst einen Rückstand wegstecken. SSV-​Stürmer Simon Dilger schloss in der 23. Minute eine schnelle Umschaltaktion der Gäste mit dem Führungstreffer ab. Zehn Minuten vor der Pause kam der agilere FCN durch Alexander Aschauer zum verdienten Ausgleich.Aschauer stand auch in der 49. und 59. Minute zweimal im Mittelpunkt, als er zunächst mit einem Foulelfmeter an der Latte scheiterte und dann einen Handelfmeter sicher zum 2:1 verwandelte. Doch eine zweite gelungene Offensivaktion brachte den Gästen das 2:2. Kevin Ruiz (66.) köpfte nach einer Flanke von rechts freistehend aus kurzer Distanz ein. Danach waren die dominanten Hausherren dem 3:2 näher, doch der Siegtreffer wollte bis zum Schluss nicht mehr fallen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



102 Aufrufe

195 Wörter

28 Minuten Online



Beitrag teilen