Weltweit erster VW-​City-​Shop: Statt in Shanghai in Schwäbisch Gmünd eröffnet

Da staunte bei der Eröffnung der Gmünder Oberbürgermeister Richard Arnold, als der VW-​Manager erzählte, dass der weltweit erste City-​Shop des Konzerns eigentlich zunächst in Shanghai geplant war und man sich dann aber für Schwäbisch Gmünd entschieden hatte. Nicht zuletzt deshalb, weil mit dem Autohaus Widmann in Gmünd ein starker innovativer Partner dafür sorgt, dass in dem Laden am Marktplatz auch ein echtes Marktplatz-​Flair herrscht.

Direkt vor die Ladentür kann man als Kunde mit seinem Auto zwar auf dem Marktplatz nicht fahren — und eine Werkstatt gibt es in dem Gebäude bei der Johanniskirche aus verständlichen Gründen auch nicht. Aber sonst ist dort so ziemlich alles rund ums Auto möglich. Elektronische Information auf großen Wandbildschirmen geht dort Hand in Hand mit persönlicher Beratung.







Lesen Sie am 10. Oktober in der Rems-​Zeitung mehr über dieses neue Konzept, mit dem eine Gmünder Traditionsfirma offensiv und optimisch die Zukunft anvisiert! Auch die Herausforderungen durch eine neue Art der Mobilität spielen dabei eine Rolle.



