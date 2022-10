Gmünder Dartmeisterschaft: Krieger siegt

Die Gmünder Dartmeisterschaften 2022, die dritte Veranstaltung dieser Art, sind an diesem Samstag zu Ende gegangen. Knapp 70 Darter traten um den Titel „Gmünds bester Darter“ an 15 Automaten in der Gögginger Gemeindehalle gegeneinander an.

Am Ende hat sich Michael Krieger den Wanderpokal und die 350 Euro Siegprämie sichern können. Nach ziemlich genau elf Stunden Turnierverlauf siegte er in einem letztlich einseitigen Finale gegen Jürgen Tauchert mit 5:0. Im kleinen Finale setzte sich Yasin Keskin ebenfalls deutlich gegen Uros Cutic durch.

