Klassik auf dem Schönblick: Auftakt mit glasklaren jungen Stimmen

Foto: kcvr

Einen immer größeren Bekanntheitsgrad erfährt die Klassik-​Abo-​Reihe des Schwäbisch Gmünder Schönblicks, die am Sonntag, 9. Oktober, mit dem Konzert des Reutlinger Knabenchors „Capella Vocalis“ unter dem Motto „Klingende Freu(n)de“ startet.

Sonntag, 09. Oktober 2022

Gerold Bauer

27 Sekunden Lesedauer



Zahlreiche Highlights stehen in dieser Konzertsaison an. So umfasst die Dauerkarte wieder sieben Konzerte – plus ein weiteres mit Pianist Michael Nuber. Dieses gilt als Schmankerl on Top und belohnt die Treue der vielen Besucher in den letzten Jahren. Den Auftakt aber machen am 9. Oktober um 17 Uhr ( Einlass ab 16.30 Uhr) die Chorknaben von „Capella Vocalis“ unter dem Motto „Klingende Freu(n)de“: Sie vereinigen Freude am Singen, Freude an Freundschaft, Freude am erfolgreichen, gemeinsamen Musizieren und Freude an Qualität.

